阿桑來戞支線隱沒10多年 布農耆老找回登山古道

花蓮縣文化局與卓溪鄉公所、卓溪鄉登山協會合作，由當地耆老帶領找回消失的「阿桑來戞支線古道」，前往探勘的團隊在陡峭路段架設繩索，提升安全性。（花蓮縣文化局提供）中央社記者張祈傳真 109年3月19日

（中央社記者張祈花蓮縣19日電）花蓮縣文化局獲前瞻計畫補助，在卓溪鄉進行為期4年的布農族拉庫拉庫溪流域舊社溯源等計畫，日前由當地耆老憑記憶，找回隱沒10多年的清、日古道登山路徑「阿桑來戞支線」。

花蓮文化局獲中央核定「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」，從2017年至今，輔導當地族人、協會找回舊社的記憶，包括重建佳心舊社石板屋。

文化局也配合行政院推動山林開放政策，與卓溪鄉公所、卓溪鄉登山協會合作，由當地耆老帶領找回消失的「阿桑來戞支線古道」，未來將培訓布農族對文化資源解說、登山嚮導的工作。

熟悉山林的耆老魏友仁上月帶領年輕族人勘查路線，他說，距離上次走這段支線，已是10多年前的事，部分路段已經崩壞、路徑不明，還需下切溪谷，攀爬陡峭山路，考驗開路智慧。

文化局文資科長黃用斌與承辦人陳孟莉日前上山體驗，黃用斌說，這段支線闢築於1925年，可連結日本政府興建的古道與清代建立的古道，完整保存兩個時期留下的古道遺構，以及10餘戶布農族人遷移前的舊社家屋，具有深厚歷史文化內涵及精彩性。

阿桑來戞支線古道位在玉山國家公園，這次參與體驗的承辦人陳孟莉說，這次針對路徑稍作整理，適度走出步境，陡峭路段也架設繩索，以不擾動大自然為前提，提升安全性。

卓溪鄉登山協會理事長林志明提醒，這段支線路線，局部路段地質較不穩定、路線不明，登山務必考量登山安全，建議由當地具登山嚮導的族人帶領前往。（編輯：謝雅竹）1090319