武漢肺炎造成蔬果滯銷 潘孟安推食譜幫農民

（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）武漢肺炎疫情讓屏東的蔬果、漁產滯銷，屏東縣長潘孟安連續2週推出屏東5蔬果食譜及「屏東好食譜」，以屏東的農漁產入菜，「多吃蔬果，提升免疫力」協助促銷農漁產。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）在台確診病例破百，民眾搶購民生物資，行政院長蘇貞昌昨天在臉書上逆勢宣傳「盡量買、貨很多」、「多消費也要多吃蔬果」收到很大迴響。屏東縣長潘孟安留言「屏東水果不怕你買，連要煮什麼都幫你準備好」，潘孟安在蘇貞昌的臉書留言裡還推出5蔬果食譜的圖卡。

5蔬果的食譜分別是「涼拌蓮霧」、「鳳梨苦瓜雞」、「蜜棗烏魚子」、「香蕉奶昔」及「洋蔥炒蛋」，這份食譜3日在潘孟安臉書推出，並請網友提供更多5蔬果的食譜。潘孟安團隊表示，武漢肺炎造成屏東蔬果滯銷，思考促銷方法後，決定推出食譜，食譜是從網路上尋找，臉書推出後，不少網友提供了其他豐富的食譜。

屏東縣政府11日再推出「屏東好食譜」，推廣屏東在地食材，解決當季農產品滯銷，與知名網紅廚師張美君合作，設計15道菜色，食譜製作程序以「簡單動手做」為宗旨，有提供給高齡者的食譜及我的餐盤營養介紹。

潘孟安在臉書推薦「屏東好食譜」表示，「大家拚防疫，不少朋友最近都是自己煮」，「縣府推薦當季屏東好物食譜，防疫也要多吃補充營養，力挺辛苦的農民朋友！」

「屏東好食譜」運用屏東在地食材包含紅豆、黑豆、紅藜、可可、咖啡、香菇、山芋、櫻花蝦、鬼頭刀、吻仔魚、龍膽石斑等11種素材，每道料理並提供營養成分及烹煮小提示；另提供屏東各鄉鎮的在地農漁食材手繪地圖及產季，讓民眾從「食農」的角度再次認識屏東的豐饒。

食譜推出後獲不錯迴響，「屏東好食譜」並轉製成電子書，讓領不到的民眾也可在縣府官網最新動態免費線上瀏覽（線上瀏覽網址：https://www-ws.pthg.gov.tw/Upload/recipe/index.h tml）。（編輯：孫承武）1090320