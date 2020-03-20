百人憂疫情包圍伊甸音樂節 業者：疫情嚴重嗎

（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）伊甸高原戶外音樂節今天傍晚起在南投縣國姓鄉登場，居民擔心爆發武漢肺炎疫情，百人到活動場地抗議，雙方對話火爆，業者代表表明活動不會停辦，並說「現在疫情很嚴重嗎？」

伊甸高原戶外音樂節自今天起至22日在南投縣國姓鄉水秀農場登場，預計吸引300多人參加，由於正值武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，居民擔心群聚活動恐帶來威脅，國姓鄉長丘埔生下午率約百名鄉親到場抗議，並高喊「電音趴，停辦」等口號。

丘埔生說，活動造成許多鄉親恐慌與不安，國家團結防疫，大家都不想當防疫罪人，但業者來國姓鄉辦「電音趴」，因此，這幾天一直接到抗議電話，希望活動停辦，也希望農場業者不要損害國姓鄉聲譽，尤其國姓鄉近年鹿茸、咖啡、枇杷、草莓等產業發展很好。

業者代表一度現身面對不滿的村民，但卻反嗆村民也有群聚感染風險，並稱參加者是來露營，也提出公文強調為合法活動，且未被政府取消；由於雙方對話火爆，業者面對村民質疑聲浪，甚至一度反嗆：「你們今天在這邊聚會，有合法申請嗎？」

丘埔生接著再提出希望活動取消等訴求，但業者反說：「沒有辦法，不然你想怎樣，你講」、「台灣現在疫情很嚴重嗎」、「全台灣現在有停課嗎」。業者代表指出，參加活動者並不會外出亂跑，怎會影響居民。

南投縣警察局埔里分局派員到農場維持秩序，縣府衛生局、社會及勞動處、內政部移民署入場稽查，居民則不滿地聚集門口，由於業者堅持續辦，居民堅持反對，雙方僵持不下，甚至鄉親看到外國人進入還大罵，直到傍晚4時30分，居民與主辦單位仍僵持不下。（編輯：屈享平）1090320