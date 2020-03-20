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中市防疫升級 醫院住宿型服務機構禁止探病

最新更新：2020/03/20 18:51
台中市衛生局宣布全市醫院、住宿型服務機構全面禁止探病，台中大甲仁馨樂活園區特別規劃視訊App，讓園區住民在人員協助下，透過遠端連線互動，維持親情不受限距離。（仁馨樂活園區提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年3月20日
台中市衛生局宣布全市醫院、住宿型服務機構全面禁止探病，台中大甲仁馨樂活園區特別規劃視訊App，讓園區住民在人員協助下，透過遠端連線互動，維持親情不受限距離。（仁馨樂活園區提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年3月20日

（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市衛生局今天宣布，全市醫院、住宿型服務機構全面禁止探病，加護病房、安寧病房等有特殊探視需求者，需主治醫師同意才能探病，住院病人或機構住民以1人陪病或陪住為限。

為防範武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19），各大醫院限縮探病時間、陪病人數，進入醫院量體溫、戴口罩，健保卡查核旅遊史，加強防疫。

台中市衛生局公告修正「台中市因應COVID-19疫情醫院陪探病管理措施」及「台中市因應COVID-19疫情住宿型機構陪住管理措施」，醫院及住宿型機構（如一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構、身心障礙機構等）全面禁止探病，民眾可利用視訊或其他方式關心親友。

大甲仁馨樂活園區規劃由園區夥伴輪班協助住民使用視訊APP，透過遠端連線，讓家屬與住民維持親情，不受距離限制，讓遠在各地的親友，只需透過一組序號，住民就能與多名親友線上見面，讓親友會面不因疫情而受限人數，依然能享受家人和樂融融的溫暖親情。

衛生局長曾梓展表示，醫院及機構應在出入口安排專人管制、量測體溫及手部消毒，詳實記錄進出人員姓名、連絡電話等資料，以利後續追蹤，進入醫院及機構的民眾也應提供健保卡或身分證供查核，如有發燒或急性呼吸道感染症狀者則禁止陪病或陪住。（編輯：謝雅竹）1090320

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