因應疫情 東大門夜市出入口擬設紅外線熱顯像儀

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）武漢肺炎疫情來勢洶洶，花蓮縣政府擬定在東大門夜市6處出入口增設紅外線熱顯像儀，也提供每個攤位一週12片口罩，提高夜市防疫強度，提供民眾安心的購物環境。

東大門國際觀光夜市由福町夜市、各省一條街、原住民一條街及自強夜市組成，觀光處副處長張志翔說，計畫在4個夜市的6個主要出入口設點放置紅外線熱顯像儀。

張志翔說，計畫在傍晚至晚上派員駐點，經測得體溫高於37.5度，會勸導就醫，但因全台紅外線熱顯像儀缺貨，目前仍在和廠商洽談，盡快提供設備。

不過，由於東大門夜市四通八達，就算不走主要入口也可進入，張志翔說，夜市為戶外空間，要達到量測滴水不漏有難度，但仍有近8成民眾習慣走出入口，紅外線熱顯像儀還是能過濾多數民眾。

東大門夜市榮譽主委林文松告訴中央社記者，縣府往年一季一次的全區大消毒，目前也提升到每月一次，從這週起也提供每個攤位一週12片口罩，宣導營業期間戴口罩，也有不少店家自備消毒水，加強清潔。

林文松說，受到疫情影響，雖自駕遊客、散客數量增多，但消費力仍不及團客，營業額減少逾半，希望地方政府、中央能在租金及營業稅部分擬定紓困方案，減輕攤商負擔。（編輯：洪學廣）1090321