弱勢住破屋 台灣善種子義工團協助建新家

（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）家住嘉義縣中埔鄉深坑村的劉家宏1人擔起扶養媽媽與妹妹責任，無力整修破損的房屋。「台灣善種子義工團」獲悉動員義工協助新建家園，今天完工交屋，讓他們有個溫暖的家。

「台灣善種子義工團」理事長林子宸表示，26歲的劉家宏是家中長子，父親7年前在工作中突然心肌梗塞過世，留下弱智的媽媽及1個妹妹。他在雲林海邊工作，只能全家圖溫飽，無力整修牆破、屋頂漏水的住家。

林子宸指出，義工團接獲嘉義縣議員陳柏麟的通報後進行專案訪視，發現劉家殘破不堪，長年漏水，撐不過今年的雨季。義工團理事會通過決議，決定以新台幣60萬元經費替劉男蓋新家。

義工團動員約50名義工，利用假日、不畏風雨，這兩天來到中埔鄉深坑村為劉家蓋新屋，經結構組立、水電配管、木工裝潢、包含搭設屋頂鋼架、鋪設屋頂及牆板，規劃全套的傢俱及家電，打造出兩房1廳1衛的一樓房屋，今天完工交屋，鄰近的村民都來祝賀。

看見有新房入住，劉家宏內心滿是感激。他說，爸爸過逝7年，自己一直想給媽媽與妹妹一個好的居住環境，雖然努力掙錢要來修繕房屋，但一直無法如願，非常謝謝各界的幫忙。

專案負責人林其茂說，這個建案除義工團出錢出力外，中埔鄉在地的新安壇三城隍爺慈善會，也捐助建屋志工來此的夥食及住宿。也感謝嘉義縣長翁章梁、議長張明達、議員陳柏麟、鄉長李碧菁及村長邱成佑的協助與關心。

林其茂表示，台灣善種子義工團年初剛成立，已幫助4個弱勢家庭重建房舍，目前還有2、3個案子在進行。「台灣善種子義工團」去年經內政部核准籌組，今年1月18日正式成立，會址位於雲林縣莿桐鄉大美村。（編輯：孫承武）1090321