中市百貨業週年慶突圍 祭在家電話下單拚商機

（中央社記者郝雪卿台中22日電）受武漢肺炎疫情衝擊，民眾減少外出消費，台中市百貨業2月起業績急轉直下，對於這個月起陸續登場的週年慶檔期，業者除加強防疫，也祭出在家電話下單即可取貨的措施拚商機。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，台中市各大百貨公司1月份業績雖然成長，但春節連假期間傳出疫情後，2月業績又反轉直下，包括中友百貨、廣三SOGO百貨、台中大遠百等，今年1到2月業績都比去年同期呈現負成長，期待這個月起的週年慶活動，能為今年的業績帶來活水。

為了讓消費者可以安心逛街，各家百貨公司都加強防疫措施，廣三SOGO百貨總經理孫士春今天表示，全館感謝祭活動從19日起開始預購，25日起正式登場，因應活動期間人潮，防疫也再升級，在1樓出入口分別架設「紅外線熱影像監控系統」及「人員測量體溫」，即時掌握入館民眾身體狀況。

孫士春指出，包括館內廁所、手扶梯、電梯設備等也會定時消毒，即日起到29日特別在1樓加設贈品處，還提供免下車館外刷卡取貨服務，也可以在家打電話訂貨，由專人協助確認後宅配到府。

率先舉辦週年慶的中友百貨企劃處經理簡聰政表示，為加強防疫，每天動員上百名員工在出入口為顧客量測體溫，預購開始後的首4天業績達3.38億元，表現比預期還高，其中首日業績更達1億2400萬元，購物網的預購也比去年同期成長，消費者出門了，業績恢復往常水準，也讓百貨業者終於能放下心中大石。（編輯：洪學廣）1090322