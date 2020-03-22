高雄空品紅色警示 環保局要求工廠降載減排

（中央社記者陳朝福高雄22日電）高雄地區今天空氣品質一度轉差，大寮測站上午曾出現PM2.5紅色警示，高市府環保局緊急啟動應變作為，要求工廠持續降載減排，至中午後逐步改善。預測26日後轉為良好狀況。

高市環保局空污與噪音防制科表示，高雄地區上午的空氣品質因風場變換頻繁造成擴散條件變差，大寮測站曾出現PM2.5紅色警示，由於啟動多項管制措施，紅色警示3小時就消失，但仍要求工廠持續配合降載減排等措施。中午過後，僅橋頭與大寮測站屬橘色提醒，其餘測站皆為普通等級。

高市環保局空噪科指出，近日空氣品質在黃色普通至橘色提醒等級之間，短暫時間可能達到紅色警示，提醒民眾留意空氣品質，外出留意做好個人防護。預測至26日後的空氣品質將會轉為良好狀況。

高市環保局將持續啟動各項工廠等應變降載減排措施，並於每天傍晚根據隔日的空氣品質預報，要求41家大型工廠、汽電共生廠、電弧爐業者於當天夜間提前應變，降低隔日空氣品質不良的機率。

高市環保局提醒，3月是高雄地區空污季的尾端，但近期空氣品質仍可能因隨風場轉換而容易變化，民眾可訂閱環保局Line@「高雄空品報你知」官方帳號，掌握即時高雄空品狀況。（編輯：黃世雅）1090322