遏阻盜伐 林管處建通報平台有效根除山老鼠

林務局嘉義林區管理處22日在嘉義縣植樹活動會場，推動國產材驗證標章，手機掃描木材上的QRCode標籤，就可以知道木材的來源，盼杜絕國內盜伐木材的銷售管道。中央社記者蔡智明攝 109年3月22日

（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）嘉義林管處邀山友加入LINE群組森林盜伐通報平台，透過山友通報，去年捉到三次「山老鼠」，成效頗佳；嘉義林管處說，去年底至今都沒有發現新的盜伐痕跡。

嘉義縣各界今天在民雄福樂公園舉辦「森活大樹聚專鼠於你─來嘉種樹」植樹活動，農委會林務局嘉義林區管理處，在會場介紹國產材驗證標章及LINE帳號「山老鼠雷達站」盜伐通報平台。

林務局嘉義林管處林政課長莊翠婷表示，去年成立LINE盜伐通報平台，山友就成為林管處重要耳目，至少有3件盜伐案件，因山友發現可透過LINE傳現場照片及座標，林務局並會同警方到場人贓俱獲。從去年12月至今，尚未發生盜伐案件，通報平台成效佳。

莊翠婷表示，除了山友協助，嘉義林管處每個月也巡視管轄的山林2次，並設置紅外線監視器，尤其在如阿里山鄉豐山村水漾森林一帶，易發生盜採的區域加強監控。

林務局嘉義林區管理處長張岱指出，林務局推動國產材驗證標章，建議販售國產材商品的商家都來參加，逐漸杜絕盜伐木材的銷售管道，多管齊下遏止台灣盜伐的行為。

另外，雖武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍嚴峻，但嘉義縣植樹活動還是有超過500名民眾參與，捐贈發票領樹苗，嘉義林管處並準備了1千株苗木，嘉義縣長翁章梁和立委陳明文也到場參加。（編輯：洪學廣）1090322

嘉義縣各界22日在民雄福樂公園舉辦「森活大樹聚專鼠於你－來嘉種樹」植樹活動，嘉義縣長翁章梁（前中）、立委陳明文（前左）都到場參與種樹。中央社記者蔡智明攝 109年3月22日

嘉義縣各界22日在民雄福樂公園舉辦「森活大樹聚專鼠於你－來嘉種樹」植樹活動，許多民眾參與捐贈發票領樹苗，1千株苗木被索取一空。中央社記者蔡智明攝 109年3月22日