居家檢疫者家屬入住飯店 中市每戶補助5千

台中市政府觀光旅遊局24日舉辦安心旅宿記者會，市長盧秀燕（左）、觀旅局長林筱淇（右）宣布，只要設籍台中市、與居家檢疫者同地址共同生活的家屬，連續14天入住台中市同一家合法旅館或民宿，市府將補助每戶5000元。中央社記者郝雪卿攝 109年3月24日

（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市長盧秀燕今天指出，武漢肺炎疫情重創旅宿業，中市府除推出「安心旅宿」標章，讓旅客安心住宿外，與居家檢疫者同戶家屬連續14天入住同一旅宿每戶補助新台幣5000元。

台中市觀光旅遊局下午在市府舉辦安心旅宿宣傳活動，盧秀燕、台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林、台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌、台中市民宿協會理事長陸冠全等人出席，業者都感謝市府推出補助方案，希望能拉抬住房率。

盧秀燕表示，中市府推出「安心旅宿」標章，只要台中市轄區內現有512家旅宿業，主動實施防疫標準作業流程，經各旅宿業公協會審查確認後，再由觀旅局複審通過即核發「安心旅宿」標章貼紙，張貼於旅宿業入口明顯處，讓各地遊客都能安心地來台中旅遊住宿。

近日大量國人從海外返台，19日起更規定所有入境者都須居家檢疫14天，盧秀燕指出，為解除居家檢疫者同住家屬入住旅館的需求，只要設籍台中市、與居家檢疫者同地址共同生活的家屬，連續14天入住台中市同一家合法旅館或民宿，市府將補助每戶5000元，而且沒有名額限制，只要符合規定就補助。

盧秀燕強調，安心旅宿不是防疫旅館，也不是居家檢疫替代所，是提供一般遊客或居家檢疫者的家屬入住，歡迎各縣市遊客或須居家檢疫者的家屬安心入住，快樂暢遊台中。

為協助旅宿產業增加住房商機，台中市觀旅局長林筱淇表示，除市府祭出的補助方案，也與旅宿業者合作，提供連續住房市價2折起的超值優惠價給居家檢疫者家屬入住，獲得全國大飯店、麗寶樂園福容大飯店、兆品酒店、星河商旅等多家業者響應，住宿天數愈長，可享越多優惠。（編輯：戴光育）1090324