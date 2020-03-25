全中運因疫情延期 潘孟安：舉辦後規模會更大

武漢肺炎疫情升溫，原預訂4月18日至23日在屏東舉行的全國中等學校運動會，體育署已決定延期舉行，屏東縣長潘孟安（圖）25日在記者會中向選手及教練致歉。中央社記者郭芷瑄攝 109年3月25日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）武漢肺炎疫情升溫，原訂4月18日至23日在屏東舉行的全國中等學校運動會，體育署已決定延期舉行。屏東縣長潘孟安向選手和教練致歉，但他表示，延期舉辦後的規模將更大。

潘孟安在教育部宣布延期舉辦後隨即召開記者會，他表示，經過1年多的籌畫準備，縣府規畫18個競賽場域，分布在屏東縣各個鄉鎮市，也準備非常多系列性活動，蓄勢待發。

但隨著從歐美回台民眾增加，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情逐步攀升，雖然過去SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間全中運如期舉行，但這次疫情非SARS可比，還是要以防疫為優先。

潘孟安表示，由於選手和工作人員達1萬6000多人，龐大人數會讓防疫人力和資源不夠，縣府團隊備感壓力。因此建請教育部延期，目前教育部已決定延期，至於攸關選手升學的成績，教育部會有相關配套措施，縣府會配合。

18日體育署、衛生福利部及屏東縣政府舉辦記者會對外宣布全中運如期舉行，但縮小規模，室內競賽採封閉式，室外競賽只能有1名選手家長陪同參觀；原預訂開幕式首創全中運以無人機點燃聖火、600名學生運動舞蹈演出、高空煙火、豪華英雄宴，以及邀請知名歌手的演唱會選手之夜，都無法如期呈現，只能延期與競賽脫勾，閉幕也縮小舉行。

如今競賽延期舉行，潘孟安也預告這些籌畫1年半的精采節目，屆時將完整呈現，並會比原來籌畫的更大型。（編輯：孫承武）1090325