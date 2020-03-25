異地辦公隔離偵訊 金警防疫實兵演練

（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）武漢肺炎疫情燒不停，金門縣警察局長張國雄今天主持應變會議並擬定異地辦公機制，下午在綜合勤務大樓完成實兵演練，包括，戶外隔離偵訊演練逼真。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情蔓延，金門縣警局下午啟動實兵演練異地辦公機制，相關人員進駐，透過網路視訊等方式進行異地資訊交換，讓所有警政勤、業務都能正常運作，且達到遏阻再次感染的防疫目的。

演練項目包括應變指揮中心成立、與分局視訊連線、外勤單位分組、分時段勤務規劃、資訊設備移動流程、異地辦公設備操作、戶外隔離偵訊演練等。

張國雄表示，這次異地辦公機制以超前部署、預為因應為原則，為運作正常，日前已由資訊、秘書等單位就異地辦公場所、事務機具、資訊電腦等設備，派員先期規劃測試都完成整備。特別是必須提高例行公文電子化的密度，避免紙張汙染。

包括金城、金湖兩分局也在今天實施異地辦公演練，以求全面防疫效果。此外，為提升防疫期間員警執勤安全，縣警局也向警政署爭取配發口罩外，近期也緊急採購防護鏡、隔離衣等防護裝備，且已陸續撥發外勤第一線員警執勤使用。

張國雄要求員警執勤時，務必做好自我防疫保護，以及落實自我健康狀況管理，在保護更多民眾健康的同時也能保護自己。（編輯：孫承武）1090325

武漢肺炎疫情仍持續延燒，金門縣警察局25日實兵演練異地辦公機制，由局長張國雄（前右）主持，他表示，這次異地辦公機制以超前部署、預為因應為原則。中央社記者黃慧敏攝 109年3月25日