203年歷史城隍廟首度直播法會 道長戴口罩祈福

（中央社記者王朝鈺基隆市26日電）有203年歷史的基隆護國城隍廟今天舉辦祝壽祭典法會，受到武漢肺炎影響，廟方首次在臉書直播供信眾線上參拜，道長謝富基說，這也是他第一次戴口罩為城隍爺祝壽。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，基隆市已有2例確診個案，基隆護國城隍廟下午舉辦祝壽祭典法會，廟方首度在臉書（Facebook）直播，供信眾透過網路參拜，道長謝富基則戴上口罩，逐一唸出參與法會信徒名字向城隍爺稟報。

60多歲的謝富基接受媒體聯訪表示，這是他第一次戴口罩為城隍爺祝壽，相信城隍爺會贊同他的作法，只有保護好自己，才能保護別人，也盼城隍爺庇佑信徒，將疫情送出海。

基隆護國城隍廟總幹事郭甡良指出，往年祝壽祭典法會約有200多名信眾參與，今年為避免群聚，不僅縮小規模只請1名道長，也鼓勵信眾各自找時間前來參拜，藉此分散人潮。

至於農曆8月14日城隍夜巡及農曆8月16日城隍日巡遶境是否如期舉行，郭甡良說，屆時將視疫情狀況再擲筊請示城隍爺後決定。

此外，基隆護國城隍廟副總幹事洪志峰說，過去每年席開30幾桌的福宴也因疫情首次取消，廟方並在入口處備妥額溫槍和酒精，就是希望能做好防疫，盼所有市民都能平安度過這次疫情。（編輯：張銘坤）1090326