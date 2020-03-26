台中版土耳其棉堡爆紅 防意外設拉門

（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市和平區烏石坑溪出現宛如「土耳其棉堡」美景近期爆紅，湧入大量人潮，台中市警察局和平分局今天表示，為防止意外發生，已施作拉門，請遊客不要攀爬及跨越進入。

和平區烏石坑社區長榮橋下烏石坑溪緩式固床工程完工後，被遊客發現景色好似「土耳其棉堡」，瞬間爆紅，成為熱門拍照打卡景點，湧入大量人潮，和平分局每天都增派警力維護交通秩序。

警方指出，主管機關考量河床青苔濕滑，易發生危險，且汛期即將到來，烏石坑溪上游若瞬間降雨，將造成溪水暴漲，恐影響遊客安全，東勢林區管理處雖設置警語立牌勸導遊客不要進入戲水，遊客仍絡繹不絕，因而施作拉門，請遊客不要攀爬、跨越進入。

台中市農業局最近也接獲民眾陳情指稱有遊客跳躍涉水，破壞生態。農業局指出，市府自105年7月1日起，公告烏石坑溪為封溪護魚河段，嚴禁任何方式採捕水產動物，現由當地居民組成巡守隊進行生態保育。

對於近來湧入大量遊客，農業局表示，遊客近距離遊玩及亂丟垃圾已造成魚類棲息地危害，至於亂丟垃圾者，相關單位可依「廢棄物清理法」處1200元以上、6000元以下罰鍰；如採捕水產動物，將違反「漁業法」規定，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，請遊客儘量不要進入河川遊玩，避免發生危險。（編輯：屈享平）1090326