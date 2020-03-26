配合肺炎疫情控管 高雄2大型夜店暫停營業

（中央社記者陳朝福高雄26日電）高市警察局今天表示，2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情蔓延，已有2家大型夜店配合疫情控管，暫停營業，也有其他業者表達願意跟進。

高市警局指出，為避免民眾聚集大型娛樂場所引發群聚感染，成為防疫破口，警局會同市府衛生局及經發局等相關單位陸續針對轄內大型夜店、KTV等場所實施聯合稽查及規劃營業場所周邊路檢，並進一步對業者道德勸說停業。

配合武漢肺炎疫情控管，高市警局表示，目前已有位於苓雅區的大型夜店業者「MUSE」、「LAMP DISCO」配合，暫停營業。也有其他業者表達共體時艱，願意跟進，全力防堵疫情風險升高，確保消費者安全。

業者之前也做好對消費者加強量測體溫及消毒工作，同時嚴格要求員工不得出國，避免染疫後返台上班導致店家遭波及，並在門口貼出「體溫超過37.5度者，謝絕入場」等防疫公告。

面對疫情持續，警方也不敢大意，近日針對轄區內年輕人易聚集的娛樂場所實施稽查，並於臨檢時透過警用「M-POLICE」電腦查詢是否有應居家隔離（檢疫）者擅離住居所。（編輯：黃世雅）1090326