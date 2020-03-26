更多編輯台推薦新聞：
專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產
政治

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產

疫情帶動遠距視訊軟體夯 資安防範有3大撇步
科技

疫情帶動遠距視訊軟體夯 資安防範有3大撇步

早安世界》防疫考量 室內100室外500人以上活動建議停辦
早報

早安世界》防疫考量 室內100室外500人以上活動建議停辦

影片／東奧聖火暫存日本福島 人瑞跑者難掩延期失望
運動

影片／東奧聖火暫存日本福島 人瑞跑者難掩延期失望

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

配合肺炎疫情控管 高雄2大型夜店暫停營業

最新更新：2020/03/26 20:18

（中央社記者陳朝福高雄26日電）高市警察局今天表示，2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情蔓延，已有2家大型夜店配合疫情控管，暫停營業，也有其他業者表達願意跟進。

高市警局指出，為避免民眾聚集大型娛樂場所引發群聚感染，成為防疫破口，警局會同市府衛生局及經發局等相關單位陸續針對轄內大型夜店、KTV等場所實施聯合稽查及規劃營業場所周邊路檢，並進一步對業者道德勸說停業。

配合武漢肺炎疫情控管，高市警局表示，目前已有位於苓雅區的大型夜店業者「MUSE」、「LAMP DISCO」配合，暫停營業。也有其他業者表達共體時艱，願意跟進，全力防堵疫情風險升高，確保消費者安全。

業者之前也做好對消費者加強量測體溫及消毒工作，同時嚴格要求員工不得出國，避免染疫後返台上班導致店家遭波及，並在門口貼出「體溫超過37.5度者，謝絕入場」等防疫公告。

面對疫情持續，警方也不敢大意，近日針對轄區內年輕人易聚集的娛樂場所實施稽查，並於臨檢時透過警用「M-POLICE」電腦查詢是否有應居家隔離（檢疫）者擅離住居所。（編輯：黃世雅）1090326

延伸閱讀
防堵疫情破口 中市10業者暫停營業武漢肺炎防疫 101家夜店KTV停業今起員警查核夜店出入 防堵居家檢疫者趴趴走

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報