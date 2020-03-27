竹子湖海芋季起跑 北市府提供店家防疫物資

（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市產發局表示，「2020竹子湖海芋季及繡球花季」今天起跑，海芋賞花期間到5月，繡球花至6月，已提供酒精等防疫物資給店家，並加強消毒農園、餐廳，讓民眾安心暢遊。

北市府產業發展局發布新聞資料指出，竹子湖海芋已盛開，正是前往竹子湖賞海芋最佳時節，依往例，遊客會選擇假日或花季期間上山賞花，建議多搭大眾運輸；竹子湖海芋賞花期間從即日起至5月止，緊接著由繡球花接力至6月。

產發局表示，為方便民眾上山賞花，即日起至6月21日止，規劃花季專車131路（陽明山國家公園管理處－竹子湖），此外，休閒公車128路也會配合開往竹子湖，休閒公車129路則是加開班次，除128路、129路公車為例假日行駛外，其餘路線每天行駛。

產發局官方網站及社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「台北饗樂趣」也有整理前往陽明山竹子湖賞花的交通懶人包，建議民眾上網搜尋。

為防範武漢肺炎疫情，產發局跟北投區農會合作提供竹子湖店家像是75%酒精等防疫物資，並加強農園與餐廳消毒，各農園工作人員也都會自主健康管理，讓民眾安心暢遊竹子湖。（編輯：謝雅竹）1090327