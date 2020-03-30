罷韓團體批直播市長行程是洗白 鄭照新籲勿想像

（中央社記者王淑芬高雄30日電）台灣基進今天指出，高雄市長韓國瑜近來行程有直播主隨行直播，這是高市府找來的反罷韓宣傳，是在為韓國瑜洗白。高雄市新聞局長鄭照新對此表示，這是用大腦書寫奇幻文學。

「Wecare高雄」昨日在臉書（Facebook）貼文表示，有一件事情其實一直困擾著高雄市政府基層同仁，但大家都只能默默承受，不能得罪這些韓國瑜的支持者。因為不管在什麼場合，只要是韓國瑜出現，直播主都會緊跟著進行直播。

「Wecare高雄」指出，高市府舉行民國109年忠烈祠春祭國殤典禮時，春祭的重點應該是忠勇烈士，但烈士遺族因防疫而不到場，韓國瑜身邊卻有直播主緊緊跟著在直播。

台灣基進新聞部副主任張博洋今天在台灣基進黨部接受媒體聯訪時表示，直播主是白韓的產業鏈，他相信這是高市府團隊找來要在罷韓第三階段時進行大規模反罷韓宣傳，是在為韓國瑜洗白。

針對直播主隨行一事，鄭照新今天受訪指出，因應防疫，今年春祭未邀遺眷參加，但現場並未限制民眾出入，市府尊重市民的自主權利。

至於未來是否管制直播主，他表示，會勸導勿影響正常活動進行，但只有在屬於內部會議或影響到活動進行時，才會管控、勸導。

對於罷韓團體質疑直播主隨行是高市府找來為韓國瑜「洗白」一事，鄭照新指出，那是在用大腦在書寫奇幻文學。（編輯：戴光育）1090330