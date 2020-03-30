彰縣國中小防疫 4/1起禁止開放校園

（中央社記者吳哲豪彰化30日電）彰化縣政府今天指出，因應武漢肺炎疫情升溫，縣內國中小學校園自4月1日起禁止對外開放至7月14日，校園場館除出借給國家考試、檢定考試等，不得外借給私人或民間團體。

除禁止校園開放，彰縣府表示，各校在7月14日前暫緩辦理國內外交流、校外教學及畢業旅行，降低感染風險。

彰縣府指出，考量到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情不斷升溫，決定把校園禁止借用的措施延長到7月14日止。

至於校園內的場館，除了國家考試、檢定考試以及影響學生升學權益的活動外，不得外借給私人或民間團體。

彰縣府表示，縣府會請學校張貼公告，提醒民眾校園不對外開放，呼籲民眾共體時艱，利用社區其它戶外空間，例如公園、運動場等，守護校園安全。

先前請學校將校外教學、畢業旅行活動延到5月，彰縣府指出，因應疫情升溫，要求學校在7月14日前不要舉辦校外教學、畢業旅行等。

除禁止開放校園，彰化縣政府表示，將規劃比照醫院分艙分流概念，在縣府1樓大廳設聯合服務櫃台，讓原本需在不同樓層不同局處洽公的民眾將全部集合在1樓辦理。

彰縣府同時規劃除遞送公文的員工，各局處員工都只能在局處所在樓層辦公及活動，全力防疫。（編輯：戴光育）1090330