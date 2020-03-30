台中十九甲地區車禍頻傳 部分道路限制大車出入

（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市大里十九甲地區接連傳出重大車禍，當地民意代表今天邀集市府前往會勘，會中決議限制大型車輛進出時段，並調整路口路面交通標線，增加大貨車轉彎空間，確保用路人安全。

民國108年3月間，大里區新仁路一段內新橋發生大貨車車禍事故，造成胡姓少女嚴重受傷成為植物人，今年3月25日，大里區新仁路與永豐路口，再傳出大貨車肇事案件，造成一死一傷，地方要求道路加強警示，並限制大型車輛進出。

台中市議員林德宇、李天生與張滄沂，今天邀集市府交通局、警察局及大里區、太平區公所，到大里與太平區交界處的新仁路與永豐路口現勘，立委何欣純及議員張玉嬿、蔡耀頡、李麗華等派代表與會，大里區立德里長江和樹，則推出車禍受傷成為植物人的少女露面，並高舉布條要求禁止大貨車進出。

交通局表示，目前新仁九街已經禁止砂石車進入，新仁路、永豐路口至內新橋段則限制砂石車、聯結車出入，但通往大里工業區方向並未管制，以利廠商車輛進出載運貨物，但大型車輛在新仁路和永豐路口轉彎時，由於路寬不足，加上人為因素，大貨車容易跨越到對向車道，發生車禍事故。

經各方溝通後，會勘決議，將限制新仁路大型車輛進出時段為上午7時9時、下午4時至6時，同時調整路口處路面交通標誌，將禁止線內移，提供大貨車更寬廣轉彎空間，避免發生車禍。（編輯：謝雅竹）1090330