台南傳疫情造成高麗菜滯銷 市府：純屬個案

台南市下營區傳出因武漢肺炎疫情造成高麗菜滯銷，市府農業局31日澄清表示，台南高麗菜已進入產季尾聲，下營青農滯銷純屬個案。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年3月31日

（中央社記者張榮祥31日電）台南市下營區傳出因武漢肺炎疫情造成高麗菜滯銷，逼使菜農開放民眾自採，台南市政府農業局今天澄清說，台南高麗菜已進入產季尾聲，下營滯銷純屬個案，台南只有這一例。

媒體報導，台南2名青農種植高麗菜，卻因武漢肺炎（COVID-19）疫情出現滯銷，青農只好開放民眾自採，每顆高麗菜新台幣15元，下營區農會也將出手協助收購義賣，所得再捐給慈善團體。

台南市政府農業局今天發布新聞稿澄清下營區青農種植高麗菜滯銷只是個案；目前台南高麗菜栽種面積約244公頃，排名為全國第5，約占總面積6.9%，年產量約1萬1150公噸。

台南高麗菜主要栽種地區，以善化區122公頃居冠，其次是新市區22公頃及歸仁區16公頃，下營區僅是零星栽種。

台南高麗菜主要產季是每年12月至隔年2月，如今已進入產季尾聲，農業局調查台南高麗菜主要產區農會，高麗菜產銷尚屬平衡。

農業局人員今天告訴中央社記者，下營區這2名種植高麗菜的青農是新手，疑因和盤商口頭約定契作，種植約1公頃的高麗菜，但因武漢肺炎疫情衝擊，盤商食言未收購，加上青農未向農會登記，無法獲得補助。

農業局人員說，農糧署產銷調節輔導，在批發市場高麗菜交易價格持續下跌時，啟動加工、外銷及行銷輔導，符合收購規範者，由農民團體或加工廠以每公斤6元以上到場（廠）價收購，若無法穩定產銷，再以每公頃10萬元保障農民收益，以2公頃為限，未登記者不納入輔導。（編輯：黃世雅）1090331