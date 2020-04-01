長春樹脂大發二廠違排黑煙 高市府開罰

（中央社記者王淑芬高雄1日電）長春人造樹脂廠大發工業區二廠今天因製程廢氣流量過大，導致蓄熱式焚化爐燃燒不完全，冒出大量黑煙，高市府環保局派員稽查，依違反空污法規定開出兩張告發單，各裁罰新台幣10萬元。

環保局今天近中午接獲通報，大發工業區有大量黑煙排放，天際有縷縷的黑煙竄升久久未散。環保局火速派員稽查發現是長春大發二廠違排事件。

環保局指出，長春大發二廠M02製程（酚類化學製造程序）於上午10時27分完成歲修啟爐作業，過程中廢氣流量過大，以致防制設備蓄熱式焚化爐的廢氣燃燒不完全，產生大量明顯粒狀污染物、黑煙散布於空氣中，現場依空氣污染防制法第23條規定告發。

再者，工廠突發事故，大量排放空氣污染物未依空氣污染防制法第33條規定通報，也依法告發。環保局環境稽查科長林燦銘表示，共開兩張告發單，依法各裁罰新台幣10萬元。

環保局要求業者落實污染防制設備的操作，以維護空氣品質，防範污染發生，工業區內各廠應加強檢修及平時維護保養，避免排放或逸散空氣污染物。並請民眾通報舉發，如發現工業區周邊或工廠有異常排放污染物時，請撥打公害專線或1999。（編輯：陳俊碩）1090401