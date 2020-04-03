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口罩亂丟恐成防疫漏洞 高市加強取締祭重罰

最新更新：2020/04/03 12:56
高雄市環保局3日表示，依環保署最新規定，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫期間亂丟口罩行為已提高裁罰標準，凡違規亂丟口罩者，第一次罰新台幣3600元，再犯者最重可罰6000元。圖為高雄火車站設置廢棄口罩專用垃圾桶，供旅客投置。（高市環保局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　109年4月3日
高雄市環保局3日表示，依環保署最新規定，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫期間亂丟口罩行為已提高裁罰標準，凡違規亂丟口罩者，第一次罰新台幣3600元，再犯者最重可罰6000元。圖為高雄火車站設置廢棄口罩專用垃圾桶，供旅客投置。（高市環保局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　109年4月3日

（中央社記者程啟峰高雄3日電）武漢肺炎疫情嚴峻，亂丟口罩恐成防疫缺口，高市府環保局今天指出，即日起在醫院、車站附近等處加強取締，凡違規亂丟口罩者，將直接開單告發取締並予重罰。

環保局環境衛生管理科表示，即日起已指派稽查人員加強巡檢醫院、捷運站、火車站、高鐵站及客運站出口等易遭亂丟口罩場所，一旦查獲亂丟口罩行為，將直接開單告發取締並予重罰。

環保局同時呼籲全民監督，歡迎民眾檢舉提供足資辨識身分的違規照片或影片供裁罰，共同遏阻防疫破口。

環保局指出，病人配戴口罩可防止飛沫病毒向外傳播，配戴口罩也可有效防止病毒藉由飛沫進入呼吸道，但相對口罩內外表面也會吸附病毒等污染物，如在公共場所任意丟棄，隨風四處飛散勢必增加傳染風險，全民應有所體認並發揮公德心，妥善處理用過口罩，不要任意棄置。

環保局表示，依環保署最新規定，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間亂丟口罩行為已提高裁罰標準，凡違規亂丟口罩者，第一次查獲罰鍰將由原本1200元提高至3600元，再犯者最重可處罰6000元，民眾不要心存僥倖以身試法，以免荷包失血。（編輯：謝雅竹）1090403

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