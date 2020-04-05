加強防疫 高市府洽公4/6起實名制登記

（中央社記者陳朝福高雄5日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，高雄市明天起對到市府洽公等的民眾採實名制登記措施，進出四維、鳳山行政中心等的民眾都要實名制登記。

高市已暫停全市高中職以下學校對外開放，明天起要對到市府洽公等的民眾採實名制登記，並且裝設完成紅外線體溫量測儀。

高市府行政暨國際處長蔡淑貞今天指出，如果洽公民眾體溫高過於攝氏37.5度將會警示，工作人員會改以額溫槍複檢；如果溫度逾38度就拒絕進入並建議就醫。至於實名制登記是以姓名及電話為主。

另外，除了四維及鳳山行政中心之外，其它附屬的單位也會比照實名制登記，以利疫情足跡的追蹤。

高市府呼籲洽公等民眾要配合量測體溫等防疫措施，違者會被以違反傳染病防治法裁處最高新台幣1萬5000元。

為加強防疫，高市教育局也已宣布於5月3日前，高中職以下學校暫不對外開放校園。教育局表示，主要是受到疫情影響，另因國內確診人數已達300人，也考量此波返國國人居家檢疫時間約在5月3日前，因此校園暫不對外開放，請民眾能共體時艱，共同配合防疫措施。

高市教育局表示，家長與廠商（廚工、志工）如果於上下學必須入校時，採取實名制登記、量體溫與戴口罩等。家長送便當等，學校均有警衛室能代勞。

至於高市社教館等運動場館與相關設施，也都暫時對外停止開放；5月3日後，高市府將再視疫情情況考量。（編輯：黃世雅）1090405