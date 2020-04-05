外籍船員原船檢疫 高市早晚監控體溫

（中央社記者陳朝福高雄5日電）高雄是遠洋漁業重鎮，今天有14艘遠洋漁船的外籍船員在高雄前鎮漁港進行14天的原船檢疫，高市府海洋局防疫關懷小組前往查訪，未發現早晚監控體溫的船員有異常情形。

高市府海洋局發布新聞稿表示，局長趙紹廉率領漁船防疫關懷小組到前鎮漁港，進行14艘原船檢疫遠洋漁船查訪，對於3月19日後進港的遠洋漁船逐艘進行外籍船員點名及體溫量測，確保船員均依規定留置在船上；並贈送時令水果給船員，感謝這群來自遠方漁業好夥伴的辛勞付出。

海洋局表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心宣布自3月19日零時起，限制所有非本國籍人士入境，致使遠洋漁船境外僱用外籍船員無法搭機入境，而隨船進港的外籍船員因移民署未核發停留簽證無法下船和協助漁船整補。

趙紹廉表示，對於3月19日起進港的遠洋漁船，海洋局要求船主必須管制外籍船員不得下船外，並進行14天原船檢疫，早晚清點人數及量測體溫，並將船員體溫資料每天回傳海洋局密切監控，關懷小組也每天實船查訪，確保防疫無漏洞，迄今沒有發現船員體溫異常情形。

趙紹廉指出，海洋局及漁業署邀集各漁業公會、市府衛生局及中央相關部會開會研商後，農委會研擬「遠洋漁船境外僱用外籍船員入境防疫措施」，並依據「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，經中央流行疫情指揮中心通過，自4月1日起施行，遠洋漁船境外僱用外籍船員依規定完成檢疫後可入境。

至於3月19日至3月31日進港的遠洋漁船，符合農委會、移民署及衛生局所定規範下，均可補辦申請程序。（編輯：黃世雅）1090405