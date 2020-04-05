清明連假人潮恐成防疫破口 台東鄉親喜憂參半

清明4天連續假期，台東地區湧入大量人潮，為低迷的觀光產業注入活力；不過也有部分民眾擔心台東零確診恐會破功。圖為109年4月3日綠島、蘭嶼人潮。中央社記者盧太城台東攝 109年4月5日

（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東清明連假粗估湧入10幾萬人，雖為低迷的觀光產業注入活水；不過也有民眾在社群網站上表達對台東零確診恐破功的擔憂。縣府則呼籲民眾，這幾天做好自主管理。

清明連假今天結束，根據台東縣政府交通及觀光發展處下午依據警方提供的資料統計，過去3天從南迴公路、花東縱谷公路、東海岸公路進入台東的車輛超過6萬車次，如果以每車乘坐3人計算，湧入台東的人潮超過10萬人。

縣府表示，雖然和去年清明連假相比，旅遊人數仍少了1至2成，不過知名景點還是出現人潮。根據海巡署東區分署統計，前3天進入綠島的遊客有3784人次，進入蘭嶼的則有797人次，為低迷觀光產業注入活力。

許多台東鄉親在臉書等社群網站表示，「防疫會不會破功，7天後揭曉」，並擔心台東零確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）會破功，尤其是醫療資源匱乏的蘭嶼、綠島。

縣府衛生局疾管科長吳曉慧表示，民眾憂心疫情可理解，但仍呼籲民眾做好自主健康管理，量體溫、戴口罩、勤洗手，避免進入公共場所，一旦外出立即換洗衣物，吃東西前先洗手，與人保持安全社交距離，室外1公尺、室外1.5公尺。

另外，清明連假湧入的大量遊客，讓台東多數飯店及民宿住房率回升到8、9成。台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，沒客人怕公司倒；客人進來，又擔心有遊客把疫情帶進來，但絕大多數業者都加強防疫消毒、客人若發燒就拒絕入住，更嚴禁進入蘭嶼、綠島，希望這波疫情趕快過去。（編輯：洪學廣）1090405