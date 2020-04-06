台東疫情紓困 饒慶鈴勉業者化危機為轉機

（中央社記者盧太城台東6日電）由台東縣工商發展投資策進會協助旅館業者專案輔導撰寫的培訓補助案，第1梯次已核定，補助238萬元。台東縣長饒慶鈴今天也為首梯次學員加油打氣，盼化疫情危機化轉機。

由台東縣工商發展投資策進會協助台東縣旅館商業同業公會，專案輔導撰寫的「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓補助案」，第1梯次已核定，計補助新台幣238萬6760元，並於今天舉行開訓典禮。

對於中央釋出美意，可以申請補助的台東縣旅行商業同業公會、台東縣旅館商業同業公會、台東縣休閒渡假民宿協會等縣內3大觀光旅遊同業社團，都不約而同表達無法獨力準備龐雜的提案計畫書。為協助業者爭取時間獲得補助，饒慶鈴指示以另開專案方式，輔導各公協會撰寫提案計畫，協助縣內觀光業者向中央爭取培訓補助經費。

首梯次培訓課程開訓典禮今天在娜路彎大酒店開訓。第1堂課由副縣長王志輝談地方發展趨勢－打造地方特色農業，在連續上13天的室內課程，之後安排2天的嘉義縣市參訪行程。

應邀為學員講話打氣的饒慶鈴表示，由於疫情持續嚴峻，各個產業都受到不少衝擊，雖然中央有許多項紓困專案，但這次培訓補助經費有限，且中央採送件即先框列經費的模式，由全體適用補助對象觀光產業公協會共同競爭。

因此，她特別指示工策會及縣府相關單位，將此專案列為急件處理，協助縣內3大觀光旅遊同業社團分別規劃符合自身產業屬性的課程向中央爭取補助。課程預計招募對象，分別以旅行業、觀光遊樂業、或是領有執照的導遊人員及領隊人員，觀光旅館業及旅館業從業人員，以及領有民宿登記證的民宿經營人或從業人員。

此外，縣府也將邀請國內知名專家學者蒞臨台東講授課程，期盼與縣內旅遊業者共渡難關，好好充電培訓，將危機視為轉機，協助產業升級。

台東縣旅館商業同業公會理事長李數奼說，旅館商業同業公會共送出3個梯次，觀光局要求第1梯次順利開訓，才會審核第2梯次。因疫情關係每梯次觀光局只同意招生80員，共補助238萬6760元。「以訓代賑」每名學員補助120小時，每小時158元，完訓可領1萬8960元。

若3個梯次都能順利完訓，旅館同業將可從中央獲得紓困補助716萬280元。雖然經費不多，但在此艱困時期對旅館業也是一項重要的補貼。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情延燒，對國內觀光產業造成相當大的衝擊，已有不少業者預備以無薪假、裁員等應急措施企圖求存。為因應重大疫情對觀光相關產業營運影響，交通部日前公告「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」，希望以學代賑，補助給參加訓練的員工每小時158元，每人每月最高120小時，等於每月每人最高補助1萬8960元。（編輯：黃世雅）1090406