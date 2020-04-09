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東北風帶來境外污染 高市提醒空品易轉差

最新更新：2020/04/09 08:27

（中央社記者陳朝福高雄9日電）高市府環保局今天表示，由於北方的系統依舊很活躍，除氣溫偏涼，這一波東北風也帶來些微的境外污染，11日前的空氣品質容易轉差，預測12日空品才明顯轉好。

高市府環保局指出，時序已進入4月，但今年由於北方的系統依舊很活躍，除了氣溫還是偏涼，對於中、南部來說，大氣條件還是很類似「秋冬」季節，因此是空品容易轉差的大氣狀態。高雄地區於每年的秋冬季節因東北季風南下伴隨污染物，易形成空污季。

高市府環保局表示，至11日，台灣附近是東北風轉東風轉東南風的過程，依照以往的經驗及未來的空氣品質模擬，空氣品質都將不至於太好。在清晨、上午期間，因地表大氣穩定、濕度增加，PM2.5濃度通常較高；下半天，雖然風速增強，但較強的光化學作用之下，臭氧緊接著影響空品。

這一波東北風也帶來些微的境外污染，高市府環保局表示，雖然整體濃度不高，但在未來風速減弱之後，境外污染將會墊高污染的背景值，讓後續空氣狀況更為轉差一些，民眾如果有戶外活動，建議安排在「晚間」。

因應這一波空品轉差，高市府環保局已啟動「預警二級應變」，針對大型的固定污染源及其他空污來源進行管制，以減緩空氣污染的程度。預計12日空品才會明顯轉好。（編輯：張銘坤）1090409

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