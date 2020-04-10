出磺坑歷史建築修復 打造苗栗觀光新亮點

苗栗縣公館鄉出磺坑擁有亞洲第一口油井，至今仍保留採礦設備、宿舍建築群、地軌纜車等歷史文化資源，縣府與中油合作推動「出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，盼打造觀光新亮點。中央社記者管瑞平攝 109年4月10日

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣政府執行「出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，今天舉辦歷史建築修復再利用工程開工典禮及礦業歷史現場第一階段成果發表，盼藉由老油人的故事，打造新興觀光特色。

「出磺坑北寮5棟歷史建築修復再利用工程」開工典禮，今天在苗栗縣公館鄉出磺坑舉行，苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦及中油公司董事長歐嘉瑞等人手持金槌敲擊梁木，象徵油礦文化產業修復工作正式啟動。

徐耀昌表示，出磺坑是東南亞最老的油井，更是全世界第二老的油井，蘊藏著豐富文化意涵，深具歷史再造「契機」，縣府向文化部提案「苗栗縣出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，108年3月核定通過，總經費為新台幣1億5850萬元，陸續完成13項子計畫的委託執行及「出磺坑北寮5棟歷史建築修復再利用工程」發包作業。

徐耀昌指出，這項計畫與中油合作，整合出磺坑地區各項有形與無形文化資產，未來在執行完成後，將可結合鄰近正在開發興建的客家文學花園，並串連台6線、台3線沿線景點，營造成為台灣新興觀光亮點。

中油公司董事長歐嘉瑞指出，出磺坑歷史再造為產、官、學界三方結合，目前已找回日據時代手繪礦山圖、油井工作日誌以及老油人的手稿，都是無形的文化資產，同時周邊還有多條步道，也是老油人走過歷史的點點滴滴，深具文化教育意義。

苗栗縣議長鍾東錦表示，小時候曾經和同學前往出磺坑郊遊，當時的地軌纜車仍保存至今，希望未來可以建造一條更舒適、更好的纜車，在高空上讓視野更廣，相信會是一大特色。

苗栗縣政府文化觀光局指出，此次歷史建築修復工程，包括北寮舊辦公室、舊重機具維修庫、4號宿舍、6號宿舍以及8號宿舍等，預計將於110年度完成「出磺坑北寮歷史建築群」的活化再利用。

此外，即日起將以動、靜態活動展示呈現相關計畫階段執行成果，包括於舊醫務所展出「走讀老地圖」出磺坑礦業文獻展、礦業歷史散步道巡禮、石油知識小學堂等，相關訊息可上苗栗縣政府文化觀光局網站查詢。（編輯：方沛清）1090410

苗栗縣政府執行「出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，10日舉辦歷史建築修復再利用工程開工典禮，縣長徐耀昌（前右3）、中油公司董事長歐嘉瑞（前右2）等人手持金槌敲擊梁木，象徵油礦文化產業修復工作正式啟動。中央社記者管瑞平攝 109年4月10日