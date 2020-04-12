違反居家隔離檢疫 桃園市開罰超過1384萬元

桃園市長鄭文燦表示，截至11日為止，桃園市違反居家隔離檢疫規定共66件70人，累計開罰超過新台幣1384萬元，呼籲民眾持續配合政府防疫措施，以免危害他人健康、自己也要受罰。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年4月12日

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市長鄭文燦今天主持防疫專案會議後受訪表示，截至昨日，桃園市違反居家隔離檢疫規定共66件70人，累計開罰超過新台幣1384萬元，另外，轄內酒店舞廳有104家已經停業。

鄭文燦表示，截至11日為止，桃園市居家檢疫列管人數共1855人，居家隔離人數為171人，違反規定共66件70人，市府累計開罰超過1384萬元，呼籲民眾持續配合政府防疫措施，以免危害他人健康、自己也要受罰。

此外，鄭文燦說，配合中央流行疫情指揮中心的防疫措施，全台酒店舞廳從9日起停業，桃園市共有104家相關業者須停業；執行防疫工作要徹底、到位，直到疫情結束。

經濟發展局長郭裕信指出，桃園市政府對於酒店舞廳從嚴認定，已掌握有提供陪侍服務皆列入檢查，包含小吃店等，經統計共有92家酒店舞廳、12家小吃店須配合政府防疫措施停業。

市警局局長陳國進說，經發局列管的酒店、舞廳、外籍移工舞廳以桃園區最多，警方昨晚也針對轄內70家列管業者、3家移工舞廳突襲檢查，相關業者全數依規定停業，後續也會持續追蹤，避免變相營業等情況出現。（編輯：唐聲揚）1090412