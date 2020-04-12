口罩販賣機開賣首日 湧購買排隊人潮

（中央社記者黃麗芸台北12日電）中央與台北市政府共推的口罩販賣機今天開賣，民眾憑健保卡就可刷卡購買，即便今天低溫下雨，仍舊吸引大批民眾到場排隊，部分人認為首購流程不熟悉但可有效減少人力。

口罩販賣機設置於北市信義區健康服務中心，一共有3台，可日售成人900份、兒童20份口罩，開放時間為平日上午8時30分至晚間6時30分，例假日則為上午8時30分至中午12時，可用Apple Pay、Google Pay、 Line Pay、街口支付、悠遊卡和icash付款。

口罩販賣機今天首日開賣，雖然8時30分才開始販售，但一早6時30分就有民眾不畏氣溫轉冷且下雨，提早到場排隊購買，由於許多民眾仍不熟悉購買流程，現場也有工作人員在旁提供協助，大致順暢。

有女民眾受訪表示，自己因對電子支付使用流程較不熟，所以不清楚如何操作購買，但認為熟悉之後，相較健保藥局人工販售方式要更便利，且可減少人力，建議可廣泛加設口罩販賣機，便利民眾購買。

現場開賣約1小時左右，這3台口罩販賣機就各剩不到100組口罩，可見民眾踴躍購買。

不過也有許多PTT網友認為，口罩販賣機若仍須排隊和工作人員服務的話，就失去設置本意；也有網友指出，除非大量廣設，不然不可能有差別；但仍有網友力挺，自動販賣機可節省藥師人力，且過幾天排隊人潮就可望紓解。（編輯：張銘坤）1090412