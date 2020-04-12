台南梅嶺賞螢季管制 假日分時分流上山實名登記

（中央社記者楊思瑞台南12日電）武漢肺炎疫情延燒，台南市政府今天宣布實施梅嶺風景區賞螢季管制措施，將於4月18日至5月3日間的週休假日，採實名制登記與分時分流上山措施，每個時段遊客上限500人。

台南市政府觀光旅遊局下午在梅嶺風景區舉辦賞螢季管制措施記者會，市長黃偉哲表示，將在活動期間針對伍龍步道採實名制登記及分時分流上山，遊客要事先報名。

黃偉哲表示，梅嶺屬戶外開放式開闊景區，過往梅嶺賞螢季節期間，每逢假日平均都吸引3000人至5000人。因過多人潮不利於防疫管制，在市府與在地團體評估後，認為停辦活動不管制，任由民眾自行前往，反而更不利全民防疫。因此選擇不停辦，並在主要賞螢區伍龍步道啟動管制措施。

他進一步表示，在萬事莫如防疫急情況下，做好防疫工作才能保護好自己，希望民眾體諒配合。事實上，人流管制也可讓假日人潮不那麼擁擠，觀賞品質也會更高。平日就沒有管制，讓民眾隨意暢遊。

觀旅局長郭貞慧表示，今年規劃重點在於防疫落實及保障參與者健康與安全，事前採實名制登記；活動中落實分時分流、量體溫、噴酒精、戴口罩等防疫措施。

郭貞慧指出，今年賞螢季取消開幕活動與接駁車服務，活動期間共有6個週休假日，每天有下午4時30分至5時30分、下午6時至7時兩個時段可登記。每個時段名額上限500人，明天上午8時起限量開放線上預約登記（網路報名網址：https://is.gd/JHml6O）。（編輯：洪學廣）1090412