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在野黨提案開臨時會 高市議會依法23日前開會

最新更新：2020/04/13 12:08

（中央社記者王淑芬高雄13日電）高雄市議會在野跨黨派連署提案促依地方制度法第34條召開臨時會。市議會秘書長黃錦平今天表示，會依法辦理。依地制法「議長、主席應於10日內為之」規定，即23日前開會。

黃錦平指出，依地制法規定，議事組要草擬提案再送程序委員會審定，並送進大會通過議事日程表，依規定是要在23日前開會。也就是如果當天大會同意開臨時會，就依程序委員會排定的議程進行。

對於議會跨黨派議員主張召開臨時會，市議會國民黨團總召曾俊傑電話受訪表示，尊重議員提案，並依法辦理。高雄市政府新聞局長鄭照新表示，市府尊重並配合議會決議，目前市府以防疫為重，有動支預備金協助紓困，駁斥有關市府逃避議會監督及反罷免說法，強調市府努力在做防疫的模範生。

民進黨團提案召開臨時會的時間，自4月20日到29日，強調監督市府防疫要有具體作，召開臨時會刻不容緩，促國民黨和市府從善如流。

民進黨議會黨團幹事長陳致中、書記長林智鴻，以及時代力量市議員黃捷等人今天在民進黨團召開記者會，批評日前議會程序委員會通過定期大會延會的決議。陳致中說，因應防疫已有包括民進黨籍25名、時代力量市議員2人，以及台聯市議員吳銘財等共28人連署召開臨時大會。

陳致中指出，全案獲議會跨黨派支持，再者議員監督市政合情合理合法。依地制法規定，直轄市議會召開臨時會的要件包括議長、主席請求或代表1/3以上的請求；議長、主席應於10日內為之。

出席議員輪番批評市府空口說面對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）超前部署，但是從市府送議會的相關墊付款，看不到市府對防疫的措施或紓困辦法。為免民眾或產業受疫情衝擊，應召開臨會說明市府因應方案。

林智鴻表示，市府面對議會延會口口聲聲「尊重議會決定、做好隨時到議會報告的準備」，盼議會和市府勿違逆韓市府的立場，也促韓國瑜勿當躲在國民黨背後的「媽寶」。

黃捷表示，民眾反映致電市府詢問紓困辦法，得到的回應卻是要視中央的紓困計畫等，批評市府提沒有具體作為。市議員黃文益也批評經發局面對要停業的餐廳只能勸說，無法提出具體協助，消極防疫無助產業度過難關。市議員邱俊憲也比較北、高防疫動支預防，台北市已有約新台幣7億元，高雄市才9000多萬元，不滿做為不夠積極。（編輯：孫承武）1090413

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