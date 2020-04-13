中市向上路照明不足車禍頻傳 市府將換高瓦路燈

台中市南屯區向上路五段是台中生活圈特三號道路的一部分，車流量密集，台中市議員張耀中（右）接獲民眾反映，中央分隔島的路燈不夠亮影響視線。（張耀中提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年4月13日

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市向上路是連結市區到台中港的重要道路，其中，向上路五段因為路燈照明不足導致車禍頻傳，市府今天會勘後表示，現有的250瓦鈉燈將以間隔方式，改為450瓦鈉燈。

南屯區向上路五段是台中生活圈特三號道路的一部分，平假日車流量都十分密集，台中市議員張耀中接獲當地文山里里長何中信及里民反映，夜間行駛感覺中央分隔島的路燈不夠亮，而且往市區方向是下坡路段，影響行車視線甚鉅。

張耀中指出，台中生活圈特三號道路相當長，且橫跨多個行政區，從南屯區向上路三段起，沿線經台74線、筏子溪、高鐵、國道1號、3號，從向上路四段與五段後延伸到龍井區，終點在梧棲區的台中港，是橫跨台中市東西向的重要道路，所以路燈照明一定要夠。

張耀中表示，目前向上路五段的路燈是鈉燈，為全幅式照明，並非現在主流的LED路燈，在照明上本來就不足，如要更換LED路燈除耗費鉅資，要等排入建設局年度預算更可能曠日費時。

何中信說，文山里里界約在向上路五段的精科路到五權西路三段中間，常聽里民反映因下坡路段照明不足，交通事故頻傳，希望市府相關單位改善照明不足問題，讓用路人有一條安全的路。

台中市建設局前往會勘後表示，預定5月中旬將現有的250瓦鈉燈，採間隔方式調整為450瓦的鈉燈，增加道路照明，給市民更亮又安全的用路環境。（編輯：洪學廣）1090413