黃偉哲：保持社交距離祭拜 媽祖會很高興

（中央社記者張榮祥台南14日電）武漢肺炎肆虐，中央已宣布寺廟人流控管，明天適逢媽祖聖誕，台南市長黃偉哲今天提前到中西區大天后宮祝壽，他表示，信徒祭拜若能保持社交距離，相信媽姐也會很高興。

明天是農曆3月23日媽祖聖誕，黃偉哲今天前往大天后宮祝壽，且宣導入廟人流管制防疫措施；黃偉哲指出，各國防疫政策大同小異，但民眾配合度有很大的不同，導致疫情發展各異。

黃偉哲表示，台南在第1回合及第2回合表現不錯，但第3回合進入深水區，不論是社交距離或其他政策，將碰觸民眾的生活習慣，執行會有一些難度，若信徒祭拜媽祖保持社交距離，不僅媽祖很高興，也能確保健康。

黃偉哲說，目前夜間特定營業場所，已有相當高的共識，也做比較好的處理，白天的宮廟、宗教廟宇，市府請廟方協助防疫，避免出現缺口。

台南市政府民政局已對寺廟祭拜研擬管制措施，規劃參拜動線右進左出，量額溫，噴酒精，全程戴口罩，廟內保持1.5公尺的社交距離，確實控制人數，及信徒在廟埕參拜等；廟方也要加強洗手台、擲筊和籤支的清潔消毒。

民政局統計，台南市多家知名寺廟，包括中西區台灣首廟天壇、後壁區泰安宮、六甲區代天府、歸仁區仁壽宮、東山區碧軒寺、新營區太子宮等，已配合政府的管制措施。（編輯：黃世雅）1090414