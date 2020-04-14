愛情摩天輪扮媒合角色論挨批 鄭照新：專業說法

（中央社記者王淑芬高雄14日電）高雄市長韓國瑜提送施政報告揭露，重要政見愛情摩天輪市府將「續扮演協調媒合角色」，高市議員質疑韓國瑜是自打嘴巴。高雄市新聞局長鄭照新今天說，施政報告是「專業說法」。

高雄市議會第3次定期大會原訂於16日起召開，韓國瑜日前提送市議會的施政報告揭露，高市府於高雄港區土地開發公司董事會上提案，將愛情摩天輪開發案納入港區招商，市府將「續扮演協調媒合角色」與中央攜手合作，共同促成港區開發的利益。

民進黨高雄市議員高閔琳對此在臉書（Facebook）貼文指出，韓國瑜號稱國際投資、萬眾矚目的愛情摩天輪竟然只扮演「協商媒合角色」，這是在狠狠地打了自己好幾巴掌，徹底揭開他不斷號稱「拚防疫、顧市政」的遮羞布，並質疑這個政見的可行性。

鄭照新今天在市政會議後接受媒體聯訪表示，扮演「協調媒合角色」，這是專業的說法，高市府也盼趕快簽訂土地開發協議書。

愛情摩天輪開發案，韓國瑜在去年8月出席招商說明會時表示會在去年年底公告招商，高雄市經發局於去年12月12日說明因為交通部未同意簽訂三方開發協議書，導致12月的招標延誤，高市府籲中央勿政治操作。

高雄市都發局長林裕益告訴中央社記者，開發協議（航港局、港務公司、高市府），目前仍卡在交通部。

不過，航港局南部航務中心主任張博彥受訪表示，開發協議因為投資土地負擔比例從原本的42%調高為52%，已失去投資效益，開發協議書已由交通部退回港務公司，將視高雄市都發局檢討調整負擔比例後再研議。

高市府指出，業者屬意投資愛情摩天輪的地點在愛河出海口一帶的舊港區碼頭範圍，即多功能經貿園區計畫的「特定文化休閒專用區」第20工區內。（編輯：戴光育）1090414