更多編輯台推薦新聞：
華郵：美官員兩年前就示警 武漢蝙蝠研究恐引發傳染病
國際

華郵：美官員兩年前就示警 武漢蝙蝠研究恐引發傳染病

中國駐泰大使館提一中原則 泰網友回應不受威脅
國際

中國駐泰大使館提一中原則 泰網友回應不受威脅

武漢肺炎全球最新情報 4/15
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/15

報稅季將至 健保費列舉扣除不受2.4萬上限
生活

報稅季將至 健保費列舉扣除不受2.4萬上限

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
獨家／台灣廣告登紐時 WHO 13點回應【中英全文】
首頁 / 地方

北市副市長黃珊珊累倒2天未露面 下午將赴議會

最新更新：2020/04/15 12:05

（中央社記者梁珮綺台北15日電）台北市副市長黃珊珊被市長柯文哲視為「接班人」，從武漢肺炎年初爆發以來，也一肩扛起重責大任，日前因過度勞累而病倒，接連兩天取消公開行程，不過，黃珊珊今天下午將赴市議會。

黃珊珊擔任台北市議員長達21年，去年被柯文哲延攬至台北市政府擔任副市長，被視為「接班人」，隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，無論內部的應變小組會議或對外發言，黃珊珊幾乎一肩扛起，也被解讀是柯文哲要讓黃珊珊進行壓力測試。

而在這段期間，相較於其他縣市多為首長發言，台北市幾乎都由黃珊珊出面回應，並且親自到市場等地進行視察，了解現況，與此同時仍持續拜訪里長、傾聽民意。

不過，黃珊珊也因為連日操勞而病倒，原訂13日上午前往北捷中山站視察防疫措施，12日晚間宣布取消；13日的疫情應變小組會議也由副市長蔡炳坤主持；今天上午也是柯文哲接受媒體聯訪。

柯文哲說，黃珊珊前陣子太辛苦，晚上要稽查酒店、白天要視察市場防疫措施，還要出席每天7時30分的晨會，所以讓她休息一下。

黃珊珊幕僚則表示，黃珊珊事必躬親，12日視察市場當天淋到雨、吹到風，導致身體不適，因而休息幾天；隨著開議，黃珊珊今天下午會赴市議會，明天、後天的市長施政報告，也會列席。（編輯：張銘坤）1090415

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報