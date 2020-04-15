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獨家／台灣廣告登紐時 WHO 13點回應【中英全文】
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奇美醫護獲贈星級餐盒 黃偉哲籲持續支援

最新更新：2020/04/15 12:42

（中央社記者楊思瑞台南15日電）武漢肺炎疫情持續，投入防疫工作的醫護人員倍加辛勞。台南市長黃偉哲今天與兩家飯店業者今天帶著星級餐盒及養生茶各300份前往奇美醫學中心慰勞，並呼籲各界持續支援抗疫。

黃偉哲表示，在防疫非常時期，醫護人員常在工作忙碌之餘錯過用餐時間。感謝台南商務會館與福爾摩沙酒店聯合捐贈300份星級餐盒及養生茶，為奇美醫學中心投入武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫工作的醫護人員打氣。

他說，這些日子以來，已陸續有熱心市民朋友捐贈經費、口罩、防護衣、護目鏡、酒精、防疫藥水、額溫槍、熱顯像儀等，讓人非常感動。事實上，餐飲業者受到疫情的衝擊也很大，但仍能在相對艱困的經營環境中發揮愛心，也邀請社會各界一起響應。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，在這次的防疫當中，台灣守得很好；台南也在市長黃偉哲的帶領下守得很好。很感謝業者把愛心便當送到醫院來，為醫護人員加油打氣。

這項送愛心給醫護人員的活動，只要民眾訂購兩家業者提供的星級餐盒贈送給前線醫護人員，可免費獲得外送愛心餐點的服務，為感謝大家力挺前線醫護人員，每訂購一份星級餐盒即贈送一張價值百元的港式點心兌換券，期盼大家一起攜手戰勝新冠肺炎疫情！活動詳情https://reurl.cc/4R4v2Y。（編輯：孫承武）1090415

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