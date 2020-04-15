墾丁安平雙城民宿論壇 黃偉哲贈送台南好物

（中央社記者張榮祥台南15日電）屏東墾丁台南安平雙城民宿論壇今天在台南舉行，台南市長黃偉哲期盼兩地民宿業者互相交流，趁淡季提升民宿的軟硬體服務。並致贈台南特色農特產品「好麵」、「虱目魚罐頭」。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，全台旅遊業界都受到衝擊，由台南市民宿文化發展協會舉辦的「屏東墾丁台南安平雙城民宿論壇」為期4天。

黃偉哲今天到場歡迎來自屏東的好朋友，他說，台南、屏東本來就是兄弟縣市，大家都知道墾丁的魅力所在，這次清明連假更有許多民眾往墾丁跑，所以台南的民宿業有很多可以跟屏東交流學習的地方。

尤其有些該檢討改進部分，有時候自己看不到，請屏東的朋友從遊客的眼光來看，教學相長、互相交流是很重要的；有機會台南也要組團去屏東看一看、走一走，互相學習，希望在這幾天不僅是民宿業者，甚至飯店、美食業者都能多多交流。

屏東民宿發展協會由理事長林淑敏率隊，共80人到訪台南進行4天3夜交流培訓與參訪，行程包含旅宿標竿學習、民宿主人經驗分享、社群經營行銷、遊程設計、活動規劃、老屋民宿經營等講座分享，並參訪台南市立美術館、安平歷史街區、運河遊河、孔廟等街區景點。

屏東的民宿業者表示，民宿經營最重人情，這次參訪深度體驗台南巷弄與古都文化，對於台南的好客與熱情、豐富觀光資源留下更深刻印象，希望未來可以有更多交流以及遊程上串連合作與共同行銷的機會。

台南市政府觀光旅遊局表示，在這段觀光紓困期間，歡迎各縣市觀光公協會來台南培訓、交流，如有安排住宿一晚以上，市府都將贈送具台南特色農特產品伴手禮，讓大家感受台南的熱情與支持。（編輯：孫承武）1090415