疫情衝擊 台東縣減徵娛樂稅3成推產業紓困

（中央社記者李先鳳台東縣19日電）因應武漢肺炎疫情造成營業減少，台東縣主動全面減徵娛樂稅30%；縣府也推出「統窗口、助紓困、振商機、強體質」4大對策產業紓困懶人包，即刻上路，歡迎有需要民眾多利用。

台東縣政府表示，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，娛樂業者營收大幅減少，協助業者度過難關，提出紓困方案，其中主動自4月起至6月全面減徵查定娛樂業者娛樂稅30%。

娛樂設施減少或未使用，也可向台東縣稅務局提出申請，若業者經濟有困難，可申請延期或分期繳納。

另外，產業及農特產品銷售受到武漢肺炎疫情衝擊，台東縣政府推出「一統窗口、二助紓困、三振商機、四強體質」4大對策產業紓困懶人包，即刻上路。

縣府財政及經濟發展處說明，針對本次疫情影響縣府推出融資紓困服務，特別是對微、小型產業，如青年或婦女創業貸款調降利息為0.5%、台東縣「繁榮家園專案」貸款戶於109年度到期者，主動加碼延長1年利息補貼。

針對觀光受挫導致台東縣農特產品及零售業受到嚴重影響部分，除了可運用經濟部零售業補助方案外，微小型零售業或農特產品業者更可透過「購夠台東」（www.ttap.com.tw）協助行銷及銷售，降低銷售成本並刺激消費，增進買氣振商機。

台東縣政府財政及經濟發展處表示，不光協助企業抗疫，更應該思考如何幫助企業增強體質面對挑戰，除了每年固定推出的台東創新研發補助計畫（SBIR）總補助額度千萬元以上、還額外增加10%；另外首次推出「台東嚴選計畫」，以輔導、培訓、行銷一條龍的方式提升產業競爭力。

此外，更祭出總獎金200萬元「創建地方創生台東隊」徵選活動，扶植在疫情有意回鄉或已在縣內發展的地方創生事業個人或團體，振興地方經濟再造生機。

財政及經濟發展處也將主動協助縣有非公用土地承租戶申請租金8折減租服務，並配合經濟部中小企業處商圈發展與商圈環境整備補助計劃推動，以及公有零售市場及列管夜市設施改善補助等，優化產業環境，協助業者順利度過此次疫情衝擊。（編輯：黃世雅）1090419