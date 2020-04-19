捐血送紫南宮錢母湧人潮 回饋熱情母親節再加碼

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）竹山紫南宮今天辦捐血活動，由於捐血500毫升就能獲限量盒裝金、銀幣錢母，吸引民眾一早排隊，隊伍綿延1、2公里，廟方有感民眾熱烈響應，加碼母親節當天捐血也送琉璃項鍊。

南投縣竹山鎮紫南宮17日表示，疫情導致捐血民眾較往常減少，台中捐血中心多次向紫南宮管理委員會主任委員莊秋安反映「血荒嚴重，鼓勵民眾捐血之餘，可否加碼感謝捐血者」，因此，紫南宮決定為今天舉辦的捐血活動加碼，第一次讓民眾捐血就可獲盒裝錢母。

根據廟方規劃，民眾今天上午9時30分到下午3時在紫南宮捐血500毫升就贈送1套今年「好事發生鼠來寶」金、銀幣盒裝錢母，捐血250毫升就送1枚鼠年銀幣，現場進駐2輛捐血車，但受限捐血車容納額度，2輛捐血車共限量500套盒裝金、銀幣錢母。

但消息日前曝光後獲熱烈迴響，台中捐血中心今天再加派1輛捐血車，莊秋安也當場再加碼，以各車血袋容納額度為前提，儘量讓每名捐血500毫升的人都能拿到盒裝錢母，紫南宮估計將送出700多組盒裝錢母。

有「熱血」民眾今天上午近7時就來排隊，捐血中心兼顧防疫，也請民眾加大一個手臂排隊距離，等候捐血隊伍綿延1、2公里，盛況空前，有青年捐血者說，自己往常捐血都捐500毫升，很開心今天做公益又能獲贈很難拿到的紫南宮金、銀幣盒裝錢母。

紫南宮表示，民眾非常踴躍響應今天捐血活動，主委莊秋安決定加場再加碼，民眾5月10日母親節當天來捐血500毫升就送琉璃項鍊，讓捐血助人的善念可送給母親，捐血250毫升則送金幣錢母，捐血中心預計派5輛捐血車，歡迎民眾母親節來做公益。（編輯：黃世雅）1090419