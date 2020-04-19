小人國遊客量剩2成 鄭文燦研擬減稅方案

（中央社記者邱俊欽桃園19日電）受到武漢肺炎疫情影響，各遊樂區人數銳減，桃園市小人國主題遊樂園今年前3個月平均人數僅為去年2成。市長鄭文燦今天表示，積極協助紓困，並研擬減免地價稅及房屋稅等方案。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，小人國主題樂園指出，去年一整年遊客數達78萬人次，若比較今年與去年同期1月到3月的遊客數比較，僅為去年的2成，目前每天遊客數僅約百人次。

桃園市長鄭文燦今天前往龍潭區，視察小人國主題樂園防疫及人流管制措施，對於園區因應新冠肺炎防疫政策，推動多項防疫措施，包括遊客入園區需測量額溫及雙手消毒、張貼地貼或標誌提醒遊客排隊時保持社交距離、乘坐設施或在餐廳用餐安排間隔入座等，表示高度肯定。

鄭文燦談到，受到疫情影響，國內遊樂園來客數降低，教育部及各地方政府也因應疫情擴大防疫措施，宣布7月14日前暫緩辦理各級學校戶外教學及畢業旅行等活動，致使學校團客進一步減少。

鄭文燦也提到，受疫情影響小人國遊客銳減，衝擊園區營運及員工生計，市府將積極協助業者申請中央紓困方案，並依實際情況研擬地價稅及房屋稅等減免方案，與業者一起攜手度過難關。（編輯：方沛清）1090419