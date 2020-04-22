山脈旅遊成熱點 花蓮辦演練檢視登山自治條例

花蓮縣山域面積廣大，廣受登山客青睞，但也屢傳山域意外事故，花蓮縣消防局日前召開山域意外事故協調會議，邀集政府相關單位及民間社團參與討論，共同檢視花蓮縣登山活動管理自治條例。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 109年4月22日

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）疫情未歇民眾多選擇戶外活動，結合脊梁山脈旅遊年特色，縱管處今天舉辦山岳旅遊安全演練；另因應山林開放政策，花蓮消防局召開山域意外事故協調會，檢視登山管理自治條例。

花東縱谷國家風景區管理處副處長莊名豪表示，台灣多山環境造就許多登山愛好者，花東縱谷轄內包括安通越嶺古道、瓦拉米步道等休閒、運動皆宜的山脈旅遊熱點。因此強化救災能力、協調整合政府及民間救災能量非常重要。

目前武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重，考量國人有走向自然環境從事戶外活動的需求，因此縱管處透過辦理「登山意外事故通報及救援演練」及「CPR、AED急救訓練」等演練項目，讓相關業者及單位提升第一線緊急應變處理能力。

花蓮縣山域面積廣大，受登山客青睞，但也屢傳山域意外事故，花蓮縣消防局日前召開山域意外事故協調會議，邀集國家通訊傳播委員會、太魯閣國家公園管理處、花蓮林區管理處、花蓮縣警察局、台中市、南投縣政府消防局等相關單位及花蓮縣各大登山社團參與討論。

花蓮縣消防局長林文瑞今天接受中央社記者訪問表示，花蓮縣登山活動管理自治條例中，要求民眾須備登山計畫、通訊設備、合格領隊帶領及投保登山綜合保險。由於保險內容中有除外責任，要求嚴格，民眾幾乎很難請領到，所以決議刪除此項條文。

林文瑞說，登山活動管理自治條例自民國106年9月16日公布施行以來，山域意外事故案件數、出勤人數及所花費經費等數據皆持續下降；案件數自106年42件降低至108年15件、出勤人數自106年2045人次降低至108年164人次。且台中市及南投縣也呈下降趨勢，因此決議除針對自治條例之公告管制山域清冊進行增修及刪除民眾投保登山綜合保險等內容之外，仍保留對登山活動管理條文。（編輯：謝雅竹）1090422