挺農民兼公益 南市府採購1300箱東高屏果品

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台南市長黃偉哲（右2）17日上午出席「鳳梨釋迦、蓮霧行銷推廣暨公益」活動；黃偉哲指出，台南是農業大市，屏東及台東也是農業大縣，相信在很多產業上，大家可以互相合作，一起打國際盃、亞洲盃，共同開創新藍海。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥傳真 110年12月17日

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（中央社記者張榮祥台南17日電）適逢高雄、屏東蓮霧及台東鳳梨釋迦產季，但國際貿易情況改變致外銷受阻。為了讓農民過好年，台南市政府購高雄、屏東及台東共1300箱的蓮霧及釋迦，回饋轄內醫護與社福團體。

「鳳梨釋迦、蓮霧行銷推廣暨公益」活動，上午在永華市政中心舉行。台南市長黃偉哲出席表示，台南雖然非蓮霧及鳳梨釋迦主要產區，但同為農業重要產區，明白COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間外銷不易。身為台灣這塊土地的主人，不管是屏東或台東，大家都是台灣的一部份，同島一命責無旁貸，應相互扶持以實際行動支持台灣優質農產品。

黃偉哲說，台南與屏東、台東都是農業大縣，在很多產業上可互相合作，一起打國際盃、亞洲盃，共同開創新藍海。希望藉此拋磚引玉，呼籲國人一起多多購買、「力挺」台灣水果。

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農業局長李建裕指出，這次鳳梨釋迦及蓮霧外銷受阻，經聯繫台東地區農會、佳冬農會以及六龜農會後，南市府共訂購1300箱農產品，透過產銷互助降低釋迦及蓮霧果農受到影響。

依南市府今天新聞稿表示，1300箱的果品將餽贈給疫情期間站在台南防疫第一線醫護人員，並透過社會局長期照顧管理中心，提供給台南市日間照顧中心和小規模多機能中心（共81家）以及40個失智社區服務據點。（編輯：孫承武）1101217