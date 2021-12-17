屏東日本旭川線上觀光物產交流 深化台日友誼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）屏東縣政府與日本旭川市今天共同舉辦觀光物產線上推介會，邀集兩地觀光物產業者，分享觀光、農特產品特色，屏東縣長潘孟安及日本旭川市長今津寬介也在線上交流。

線上推介會由旭川市主動發起籌辦，邀集台灣、日本兩地觀光物產業者參與，會中雙方與會來賓都戴上象徵台日友好的微笑口罩，屏東有約30多名屏東觀光及物產業者在屏東縣政府參與。

屏東會場擺著北海道旭川市寄來的梅酒、餅乾等物產，旭川市會場中則擺著屏東縣政府寄去的巧克力、咖啡和鳳梨果乾等物產，讓雙方參加的業者品嚐。

屏東縣及旭川市各以影片及簡報方式，介紹雙方農業產品、觀光文化、在地食物與自然景觀等。

潘孟安致詞表示，今年初捐贈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫物資，支援旭川市當地醫療院所，在這個契機下，和旭川市有了初步的接觸，感謝日本政府6度捐贈台灣共420萬劑疫苗，台日間溫暖關懷的情誼，絲毫不受疫情影響。

潘孟安表示，北海道在日本最北端，屏東在台灣最南端，氣候迥然不同，但物產如畜牧和農業則差不多，這次透過線上觀光物產推介會，分享彼此的觀光景點、農特產品、探討未來合作方向，也希望未來加深農業、文化及觀光等互動交流，深化台日友好關係。

今津寬介在視訊中表示，8年前曾到台灣旅遊，感受到台灣人的熱情，非常喜歡台灣，現在屏東應該很熱，旭川現在是攝氏-9度，歡迎大家到旭川體驗雪地，希望之後在各個領域，不管是商業、教育等，都能有更多的連結。

潘孟安與今津寬介互相交換物產，雙方業者們在線上交流，日本觀光業者向屏東推薦旭川是日本著名的滑雪景點之一，邀請疫情結束後能到日本體驗和屏東不一樣的冬天風景。

因為日本旭川市不靠海，屏東縣府交通旅遊處長黃國維也特別推薦日本觀光業者，組團冬天到屏東來，感受屏東的溫暖。（編輯：郭諭儒）1101217

屏東縣政府與日本旭川市17日舉辦觀光物產線上推介會，邀集兩地觀光物產業者參與，分享雙方觀光旅遊及農特產品特色。圖為屏東縣會場。中央社記者郭芷瑄攝 110年12月17日

屏東縣政府與日本旭川市17日共同舉辦觀光物產線上推介會，透過越洋視訊分享兩地觀光、農特產品特色，旭川市長今津寬介會中特別感謝屏東在疫情嚴峻時伸出援手。中央社記者郭芷瑄攝 110年12月17日