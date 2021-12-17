高市府表揚績優導護 88歲志工看孩子平安上學為樂

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高雄市政府17日舉辦110年度各級學校導護志工暨推展志願服務績優單位表揚大會，市長陳其邁（中）出席與會，親自頒獎表揚績優導護志工，（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）高雄市政府今天舉辦各級學校導護志工暨推展志願服務績優單位表揚大會。高齡88歲的志工分享，志工活動是她的生活重心，看到孩子快快樂樂上學、平平安安回家，就是最大的喜悅。

高雄市政府教育局今天在樹德家商學生活動中心舉辦110年度各級學校導護志工暨推展志願服務績優單位表揚大會，高雄市長陳其邁、教育局長謝文斌頒獎，感謝默默付出、為校園安全奉獻的無名英雄。

陳其邁致詞表示，高雄市超過200所學校設置導護志工隊，總人數逾5600人，交通安全是每位學生平安上學的基本要件，肯定導護志工對交通安全貢獻。

陳其邁說，學校規劃護童人力，也結合社區資源建構完善通學環境，市府也會積極整合跨局處資源，協助學校檢視校園周邊事故熱點，對易肇事高風險路段研議改善方案。他也提醒志工，除用心維護孩子上放學安全，也要隨時留意自身安全。

陳其邁指出，市府有責任提供完善照顧，保障志工執勤安全，希望每個孩子與志工都能平安。他要求教育局持續辦理志工訓練，讓志工瞭解路權優先順序、隨時保持面向來車和輕微事故處理口訣等要點；並編列預算增備及汰換反光背心、指揮棒（旗）等裝備，也為志工辦理團體意外及醫療保險，提供更多執勤保障。

獲選績優志工中，年紀最大、高齡88歲的志工陳秀琴分享，服務至今14個年頭，每天準時到大社國小擔任導護。她說，志工活動是她的生活重心，每次看著大社國小的孩子能快快樂樂上學、平平安安回家，就是她心中最大的喜悅，也是自己永保年輕的方式。

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服務年資19年的高哲雄則是從軍中退伍後，在朋友邀約下加入了莒光國小志工行列。他形容導護工作是「風雨無阻的任務」，背負起保衛學生、家長上放學安全的責任，也從中經歷了人生百態，看見有人不遵守交通規則、或因一己之便而忽略交通安全，感受到自己應挺身而出，勇於承擔維護學童安全的使命。

高雄市教育局透過新聞稿表示，民國110年度共20個志願服務單位榮獲特優肯定；另有6所學校積極推動交通安全教育、營造友善通學環境，獲得高雄市交通安全教育輔導訪視績優。教育局將持續訪視學校歷程，協助各校精進交通安全教育內涵。（編輯：郭諭儒）1101217