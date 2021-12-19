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高雄林園區樂齡中心傳愛非洲 5年贈3千件小洋裝

2021/12/19 18:45（12/19 19:01 更新）
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響應國際Little Dresses for Africa號召，高雄林園區樂齡學習中心自5年前起，由55歲以上樂齡長輩帶領國小學生共同縫製小洋裝，累計捐贈多達3000件，送抵非洲給當地女童穿。（林園區樂齡學習中心提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月19日
響應國際Little Dresses for Africa號召，高雄林園區樂齡學習中心自5年前起，由55歲以上樂齡長輩帶領國小學生共同縫製小洋裝，累計捐贈多達3000件，送抵非洲給當地女童穿。（林園區樂齡學習中心提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月19日
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（中央社記者曾以寧高雄19日電）高雄市林園區樂齡學習中心每年寒、暑假都會由長輩帶領國小學童縫製小洋裝，5年來捐贈多達3000件到非洲。近年還接受建議而新增小短褲，並開發布衛生棉，傳愛不輟。

響應國際Little Dresses for Arica的號召，高雄市林園區樂齡中心從5年前開始，由55歲以上的樂齡長輩帶領國小學生共同縫製小洋裝，累計共縫製、捐贈多達3000件，奉獻精神揚名國際。

林園區樂齡中心主任吳雅茹今天接受中央社記者訪問表示，這項活動原本是呼籲大家用舊枕頭套簡單修改做成小洋裝，送到非洲給當地女童穿。但樂齡中心的長輩覺得睡過的枕頭套不夠好，親自選布、買布，還發揮年輕時做成衣出口的本領，打版做出小洋裝。

吳雅茹說，樂齡中心也透過每年寒暑假的營隊，利用短短5個早上的時間，讓長輩帶領3到5年級的國小學童，從零開始學習使用裁縫車、縫製簡單的布袋，再做出可愛的小洋裝。每次營隊，都吸引約20個學童參與。

她表示，不只如此，還因有男童在縫製洋裝時詢問「為什麼只有洋裝？那男生收不到禮物不是很可憐？」讓長輩們近年也開始著手製作小短褲，與洋裝一起送到剛果共和國及馬拉威。

她指出，約1年前得知有布衛生棉的捐贈需求後，樂齡中心長輩們也開始著手打版、挑布製作。已是媽媽、阿嬤的她們還一直為使用者想「還需要加什麼東西？」自行加碼內褲、肥皂及專用袋，1年做出超過200個布衛生棉，希望讓有需要的女孩安心度過月經期。

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高雄市政府教育局今天透過新聞稿表示，林園國小自民國103年成立林園區樂齡學習中心，以「主動關懷、健康快樂、多元創新」為願景，開創多項創新課程與活動，並積極帶領樂齡學員與世界接觸。

教育局指出，教育部在16日舉辦的「第5屆樂齡教育奉獻獎頒獎暨2021年樂齡學習論壇」中，林園區樂齡學習中心從全國372所中心脫穎而出，獲得全國僅有4所樂齡學習中心得到的團體獎特優等。（編輯：戴光育）1101219

高雄林園區樂齡學習中心每年寒、暑假都會由長輩帶領國小學童縫製小洋裝，送往非洲捐助當地女童，近年來並在男童建議下新增縫製小短褲，並開發布衛生棉等，傳愛不輟。（林園區樂齡學習中心提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月19日
高雄林園區樂齡學習中心每年寒、暑假都會由長輩帶領國小學童縫製小洋裝，送往非洲捐助當地女童，近年來並在男童建議下新增縫製小短褲，並開發布衛生棉等，傳愛不輟。（林園區樂齡學習中心提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月19日
高雄林園區樂齡中心從5年前開始，由55歲以上樂齡長輩帶領小學生縫製小洋裝，捐到非洲地區幫助當地孩童，熱情溫暖人心。（林園區樂齡學習中心提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月19日
高雄林園區樂齡中心從5年前開始，由55歲以上樂齡長輩帶領小學生縫製小洋裝，捐到非洲地區幫助當地孩童，熱情溫暖人心。（林園區樂齡學習中心提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月19日
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