花蓮林田山鎮園之寶 機關車煥然一新回家

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮林田山林業文化園區的鎮園之寶-機關車，經送修2個月後，今天煥然一新回家，上午進場吊掛作業，臉書粉絲專頁也直播，還有鐵道迷遠從高雄來見證「加藤君」換新裝。

早年林田山對外交通主要依賴萬森線鐵道，機關車頭自1969年開始服務，提供當時林場的員工和眷屬往來萬榮火車站和林田山林場之間。

83歲金寶阿嬤也在眷舍門口迎接火車回家，她跟記者說，她24歲嫁給開山線蹦蹦車的丈夫，當時要到山城外，就要搭機關車；學生上、放學更是擠滿人。當時在林場工作的年輕人要迎娶外地女子，新娘也是得搭機關車。

林場眷屬回憶，火車在月台等候時，發車前10分鐘，按照慣例司機會鳴笛3次，社區的男孩們往往會提早到，要求接替司機按喇叭的工作；小女生則請司機讓她們坐在狹小機關車頭裡。

隨林場砍伐業務結束，退役後的機關車頭與客車廂放置在林田山林業文化園區的入口處展示，供遊客參觀和拍照打卡，深受大家喜愛。

林務局花蓮林區管理處萬榮工作站主任楊國祥受訪表示，由於長年停放在戶外，風吹雨淋日曬，機關車頭逐漸鏽蝕，客車廂木板也嚴重腐朽且有白蟻危害。為搶救珍貴的林業文化資產，今年啟動林田山機關車的修復計畫，編列新台幣200多萬元，委託仕佳興業公司依原來樣貌、顏色進行修復。

楊國祥說，此次修復後，為維護機關車能長保如新，下班後就要推進車棚內。

林管處技士洪銘揚說，10月初將機關車和車廂載運至台中送修，歷時2個多月修復完成，再繞行南迴回到花蓮，因擔心車體有任何損傷，捨高速公路走省道慢行，路程就花了3天。

林管處指出，機關車黃色的L型車頭加上綠色的車身，因外型奇特，深受火車迷喜愛，暱稱這款日本加藤製作所生產的機關車為「加藤君」。

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有別於一般汽油動力車，「加藤君」以木炭製造瓦斯做為動力來源，司機得半夜起床燒炭生火，是台灣鐵道史上非常特別的一種火車頭。林管處說，機關車雖已「退役」，依舊是園區最吸睛的歷史資產，見證林田山從林場轉型到林業文化的重要縮影。

林田山與阿里山、太平山、八仙山同列台灣4大林場，利用在海拔2550公尺、長達34公里的高山鐵道深入中央山脈主脊，配合索道，將木材送下山。山城在1980年代隨政府終止伐木政策而歸於自然與寧靜，2006年被花蓮縣政府文化局依文化資產保存法公告為歷史聚落，為全台唯一的林業聚落。（編輯：黃世雅）1101220

早年花蓮林田山對外交通主要依賴萬森線鐵道，機關車頭自1969年開始服務，提供當時林場的員工和眷屬往來萬榮火車站和林田山林場之間。（翻攝照片）中央社記者李先鳳傳真 110年12月20日

花蓮林田山林業文化園區的鎮園之寶－機關車，歷時2個多月修復完成，20日吊掛進場。中央社記者李先鳳攝 110年12月20日

花蓮林田山林業文化園區的鎮園之寶－機關車，經送修後，20日煥然一新回家，機關車黃色的L型車頭，因外型奇特，深受火車迷喜愛，暱稱這款日本加藤製作所生產的機關車為「加藤君」。中央社記者李先鳳攝 110年12月20日