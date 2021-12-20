40年前全家被救 烘焙業者捐救護車盼善循環延續

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嘉義市聖保羅烘焙花園總經理蘇勁威20日捐贈嘉義市消防局一輛救護車、心電圖監護儀等專業緊急救護及模擬急救設備，希望拋磚引玉將善循環延續下去。中央社記者黃國芳攝 110年12月20日

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義市聖保羅烘焙花園總經理蘇勁威一家人，40年前老家發生水災，經善心人士協助才得以脫困，他今天特地捐贈消防局1輛救護車等急救設備，拋磚引玉希望將善循環延續下去。

蘇勁威捐贈嘉義市消防局1輛救護車、心電圖監護儀等專業緊急救護及模擬急救設備，今天由市長黃敏惠代表受贈，並回贈救護車紀念模型及感謝狀表彰善行義舉。

蘇勁威接受媒體聯訪表示，40年前一場風災，造成老家附近的河岸潰堤，地勢低窪的住家幾乎就要被洪水淹沒，一家4口緊急逃出屋外，當時凌晨時分，根本不知要往何處逃命，還好有一名站在高處的老奶奶敲打鍋子引導，全家人才得以脫困，這份恩情全家都謹記在心。

蘇勁威指出，今年適逢聖保羅烘焙花園創辦30週年，為了感念當年老奶奶的恩情，特別捐贈消防局救護車及緊急救護設備，以實際行動回饋社會，也希望藉此拋磚引玉，將善循環延續下去。

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黃敏惠致詞表示，蘇勁威捐贈救護車動機可追溯至40年前老家因水災而損毀，當時幸虧有鄰居老奶奶給予協助才能度過難關，這份恩情在蘇勁威身上埋下回饋心田，並於今天轉化為善的力量，繼續發揚光大。

嘉義市政府表示，聖保羅烘焙花園以今年中秋公益禮盒營收10%作為捐款基金，並籌措共約新台幣100萬元購得心電圖監護儀等專業緊急救護設備，蘇勁威更加碼再捐出價值250萬元的救護車，以提升緊急救護能量及服務品質。（編輯：陳仁華）1101220