喬友大樓火災損結構將拆除 彰化縣府輔導都更

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）位於彰化火車站附近的喬友大樓火警後，彰化縣政府委託建築師公會評估，發現大樓混凝土、鋼筋強度明顯降低，已通知業主1個月內自行拆除，否則由縣府代執行，後續輔導都更。

喬友大樓今年6月30日深夜發生火災事故造成4死，彰化縣政府為維護都市公共安全，火災後啟動大樓結構鑑定作業，委託彰化縣建築師公會辦理建築物耐震能力評估，經鑽心取樣及紅外線儀器分析，發現大樓混凝土及鋼筋強度明顯降低，有危害公共安全疑慮。

建築師公會評估建議，應立即結構補強或拆除，以免造成公共危險。彰化縣政府建設處今天發布新聞稿表示，安全是唯一最高原則，將朝向拆除方向進行，縣府收到鑑定報告後，依建築法第77條通知建築物所有權人及使用人限期自行拆除。

縣府建設處指出，若逾期未辦理拆除，將依建築法第81條執行強制拆除，拆除費用依行政執行法第27條向大樓所有權人追償；另外，為重新打造彰化門戶新形象，同時輔導喬友大樓重建，依都市更新條例同步公告為迅行劃定更新地區，並輔導地主成立都市更新會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彰化縣長王惠美今天出席交通安全宣導記者會後接受媒體聯訪表示，喬友事件後即委託彰化縣建築師公會進行結構鑑定，認定需補強或拆除，特別是混凝土、鋼筋強度明顯不足，縣府已通知業主1個月內自行拆除，否則由縣府代為執行，後續輔導業主進行都市更新。

喬友大樓火警案，百香果商旅負責人蔡進峰及員工未即時疏散住客、關閉警報器遭依過失致死罪起訴。如今大樓需拆除，蔡進峰接受媒體訪問說，所有權人多支持拆除都更，但經費需新台幣2000萬元，實在難以負擔，但仍願配合縣府，未來規劃興建辦公大樓。（編輯：謝雅竹）1101220