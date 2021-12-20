嘉縣偏遠地區設接種站 鼓勵逾期移工注射疫苗

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）移民署嘉義縣專勤隊與縣衛生局合作，近日於偏遠地區設立接種站，提供多國語言文宣，鼓勵逾期停留外來移工安心接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；專勤隊指出，已收初步成效。

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊今天發布新聞稿表示，因應轄區特性，與嘉義縣政府衛生局合作，於偏遠山區及沿海鄉鎮成立接種站，提供中、印、越、泰、英等多國語言的文宣，鼓勵失聯移工及逾期居留外來人口出面接種疫苗。

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專勤隊告訴中央社記者，因為逾期居留的移工，大都躲在偏遠地區工作，山上、海邊都有，衛生局在「阿里山火車站」及「東石漁人碼頭」等觀光景點設立接種站，方便移工打疫苗，目前已有初步成效，但還有許多逾期移工仍在觀望。

專勤隊強調，逾期居留移工打疫苗，採取「不通報、不查處、不收費、不管制」四不原則，這星期三將派員在阿里山樂野村，用不同語言放送打疫苗不會被捉的消息，希望吸引更多的逾期移工打疫苗。「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」至明年1月31日止。（編輯：陳仁華）1101220